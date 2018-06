Britské médiá velebia záchrancu Kanea

Kanonier Tottenhamu strelil druhý gól v nadstavenom čase a vykúpil tak Albión.

Londýn 19. júna (TASR) - Britské médiá velebili po pondelkovom zápase G-skupiny MS Harryho Kanea, ktorý dvoma gólmi zariadil triumf anglickej futbalovej reprezentácie nad Tuniskom (2:1).



Kanonier Tottenhamu strelil druhý gól v nadstavenom čase a vykúpil tak Albión. "Harry Houdini" - titulovali Daily Mail a Daily Express dvojgólového strelca Kanea, ktorého prirovnali k legendárnemu mágovi preslávenému predvádzaním zázračných únikov. "He Kane, he Saw, he Conquered," pohral sa denník The Mirros s Cézarovým citátom "Prišiel, videl, zvíťazil".



Kane sa prvýkrát presadil v 11. minúte po tom, čo brankár Hassen vyrazil hlavičku Johna Stonesa priamo na jeho kopačku. Za stavu 1:1 v nadstavenom čase spasil svoj tím doklepnutím hlavou na zadnej žrdi. "Anglicko ožiaril lúč svetla po tom, čo Kane našiel hlavu," hlásil Guardian, zatiaľ čo The Times titulkoval článok jednoducho: "Spravodlivosť" dokazujúc na dve momenty v šestnástke Tuniska, po ktorých sa anglickí hráči dožadovali pokutového kopu. Tunisania sa naopak dočkali penalty po jednej z mála nebezpečných situácií v anglickej šestnástke.