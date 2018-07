Chorváti mali vo štvrtok voľnejší deň, Dalič: Potrebujeme oddych

Finálový zápas Chorvátsko - Francúzsko sa začne v nedeľu o 17.00 SELČ v moskovských Lužnikách.

Moskva 12. júla (TASR) - Chorvátski futbalisti mali vo štvrtok voľnejší deň. Podľa slov trénera Zlatka Daliča si jeho zverenci potrebovali oddýchnuť po predchádzajúcich troch náročných dueloch na MS 2018, keď vo všetkých museli hrať predĺženie.



"Všetci sú v poriadku, no boli vyčerpaní. Dnes majú voľnejší program, môžu si zacvičiť alebo zaplávať. Verím, že všetko bude v poriadku. Odohrali sme prakticky jeden zápas navyše a v nedeľu nás čaká najťažší duel. Zdá sa mi však, že čím viac sú okolnosti pre nás ťažšie, tým hráme lepšie. Do finále dáme všetko, je to jedinečná príležitosť," citovala Daliča agentúra DPA.



