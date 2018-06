Hazard za polčas vybavil Egypt bez Salaha a preventívne striedal

Kouč Belgicka Roberto Martinez vyzdvihol výkon stopéra Laurenta Cimana, ktorý je alternatívou k Thomasovi Vermaelenovi a momentálne zranenému Vincentovi Kompanymu.

Brusel 7. júna (TASR) - Belgická futbalová reprezentácia zvíťazila v stredajšom prípravnom zápase pred MS v Rusku nad ďalším účastníkom šampionátu Egyptom 3:0. Afrického tímu stále chýbal zranený útočník Mohamed Salah, čo sa na jeho výkone citeľne prejavilo.



Hrdinom stretnutia na Štadióne kráľa Baudouina v Bruseli bol krídelník Eden Hazard. Jeho nebezpečnú strelu v 27. minúte vyrazil egyptský brankár len pred Romelua Lukakua a "červení diabli" sa ujali vedenia. V 38. minúte Hazard ľavačkou do protipohybu brankára zvýšil náskok svojho tímu po skvelej práci Yannicka Ferreiru Carrasca. Do druhého polčasu však už legionár Chelsea Londýn z preventívnych dôvodov nenastúpil. Egypťania totiž nehrali v "rukavičkách", čo Hazard pocítil na vlastnej koži už v prvej minúte zápasu, keď ho tvrdo fauloval Tarek Hamed a videl za to žltú kartu.



"Hral som iba prvý polčas, pretože som dostal zásah do kolena. Nie je sa však čoho obávať, zajtra to bude lepšie. Pokiaľ chceme uspieť na majstrovstvách sveta, mali by sme sa priblížiť výkonu z tohto zápasu a udržať si energiu," vyhlásil Hazard. Triumf Belgicka spečatil v nadstavenom čase Marouane Fellaini.



Kouč Belgicka Roberto Martinez vyzdvihol výkon stopéra Laurenta Cimana, ktorý je alternatívou k Thomasovi Vermaelenovi a momentálne zranenému Vincentovi Kompanymu. "Odohral celý zápas, lebo som ho chcel vidieť v akcii. Hral veľmi dobre, potvrdil svoj vysoký level," povedal Martinez o 32-ročnom zadákovi Los Angeles FC.



Generálku na šampionát absolvujú Belgičania v pondelok 11. júna proti Kostarike. Prvý zápas na MS v Rusku odohrajú presne o týždeň (18. júna) proti Paname. Ďalšími súpermi tretieho tímu rebríčka FIFA sú v G-skupine reprezentácie Tuniska a Anglicka.