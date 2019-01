Mucha prezentuje klubom aktivity Únie futbalových profesionálov

Slovenský brankár si uvedomuje, že jeho futbalová kariéra sa blíži ku koncu a na svoju funkciu bude mať tak viac času.

Bratislava 28. januára (TASR) - Prezident Únie futbalových profesionálov (ÚFP) Ján Mucha navštevuje od začiatku roka hráčov v jednotlivých slovenských kluboch. Prezentuje im aktivity ÚFP a predstavuje plány organizácie na ďalšie obdobie.



"Pre mňa je najdôležitejší osobný kontakt, s hráčmi sa chcem stretávať pravidelne. Ako prezident cítim zodpovednosť voči všetkým členom únie. Hráči našu asociáciu potrebujú nielen na riešenie sporov s klubmi, radia sa s nami aj v iných prípadoch. Pre nás je to znamenie, že ÚFP má po takmer troch rokoch fungovania svoju váhu. Futbalisti pochopili, že je pre nich dôležité, aby mali svoju organizáciu, ktorá ich bude zastrešovať a pomáhať im," povedal 36-ročný bývalý reprezentačný brankár.



Mucha si uvedomuje, že jeho futbalová kariéra sa blíži ku koncu a na svoju funkciu bude mať tak viac času. "Zo začiatku neboli pravidelné stretnutia s hráčmi tak často možné, pretože som ešte sám aktívne hral. Moja kariéra sa ale už blíži ku koncu, vek nepustí, každý raz musí skončiť. Po angažmáne v Škótsku, kde som podpísal krátkodobý kontrakt do začiatku januára a krátkej dovolenke, som sa vrátil na Slovensko. Ja som už pripravený ukončiť aktívnu kariéru, ak by však ešte prišla zaujímavá ponuka, tak by som ju zvážil. Keď nie, budem sa plnohodnotne venovať mojej činnosti v ÚFP. Počas uplynulého týždňa som veľa cestoval, stretol som sa s našimi členmi v štyroch kluboch. Teší ma, že o členstvo prejavujú záujem ďalší futbalisti."