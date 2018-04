Na júnovú exhibíciu Rosického prídu svetové hviezdy. A možno aj Wenger

Rosický v decembri ukončil kariéru, s ktorou sa oficiálne rozlúči v sprievode bývalých klubových i reprezentačných spoluhráčov.

Praha 24. apríla (TASR) - Na pražskej Letnej sa 9. júna uskutoční futbalová exhibícia, ktorej organizátorom je bývalý český internacionál Tomáš Rosický. Ten v decembri ukončil kariéru, s ktorou sa oficiálne rozlúči v sprievode bývalých klubových i reprezentačných spoluhráčov.



Účasť na exhibícii potvrdili Nuri Sahin, Christoph Metzelder, Mathieu Flamini, Aleksander Hleb či Cesc Fabregas. "S Cescom som hovoril ako s prvým. Povedal mi, že určite príde," citoval server idnes.cz Rosického, ktorý so španielskym krídelníkom strávil desať rokov v Arsenale Londýn. "Ale niektorí hráči ešte budú v nominácii na majstrovstvá sveta, takže ich účasť je neistá. Je veľmi ťažké niečo sľubovať, keď neviete, čo sa dovtedy môže stať," povedal Rosický na utorkovej tlačovej konferencii.



Druhý tím popri svetových hviezdach bude zložený z českých hráčov - účasť prisľúbili Jan Koller, Karel Poborský, Marek Jankulovski, Milan Baroš, Petr Čech a možno príde aj Pavel Nedvěd. Za oba tímy odohrá Rosický po jednom polčase. Trénerom českého tímu by mal byť Karel Brückner. Na lavičku tímu svetových hviezd sa možno posadí Arsene Wenger, ktorý po sezóne ukončí svoje pôsobenie vo funkcii trénera Arsenalu Londýn.



Rosického vytiahol do A-tímu Sparty vtedajší kormidelník Zdeněk Ščasný. V januári 2001 prestúpil za pol miliardy českých korún do Dortmundu, čo je doteraz rekord českej ligy. V bundeslige získal titul a zahral si vo finále Pohára UEFA. Po MS 2006 prestúpil do Arsenalu Londýn, kde strávil desať rokov a stal sa miláčikom tribún. Na Britských ostrovoch sa však v januári 2008 začali jeho zdravotné patálie, keď pre zranenie zadného stehenného svalu chýbal na trávnikoch rok a pol.



"Malý Mozart", ako Rosického pre jeho dirigentské schopnosti prezývali, od tej doby viac maródoval ako hral. V auguste 2016 sa vrátil do Sparty, na jeho obnovenú premiéru v "rudom" drese bolo zvedavých vyše 14.000 divákov v súboji s Mladou Boleslavou. Odohral 19 minút, ďalšie vinou zranení v minulej sezóne nepridal. Počas uplynulej jesennej časti zasiahol do dvanástich stretnutí vrátane predkola Európskej ligy UEFA proti Crvenej Zvezde Belehrad. Štyrikrát nastúpil v základe Sparty, Karvinej strelil gól. V drese českej reprezentácie odohral 105 zápasov a strelil 23 gólov.