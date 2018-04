Na Slovensku sa uskutoční ďalší tréningový kemp Interu Miláno

V spolupráci so spoločnosťou RM Group s.r.o. ho bude realizovať Inter Academy Camp (IAC) v Trebaticiach pri Piešťanoch v dňoch 2. až 7. a 9. až 14. júla.

Bratislava 10. apríla (TASR) – Po úspešnej vlaňajšej premiére sa uskutoční na Slovensku ďalší tréningový kemp akadémie talianskeho veľkoklubu Inter Miláno pre hráčov a brankárov od 7 do 15 rokov.



V spolupráci so spoločnosťou RM Group s.r.o. ho bude realizovať Inter Academy Camp (IAC) v Trebaticiach pri Piešťanoch v dňoch 2. až 7. a 9. až 14. júla. Kemp bude prebiehať pod vedením profesionálnych trénerov Interu Miláno s asistenciou slovenských trénerov.



"Náš päťčlenný tím budú tvoriť traja tréneri hráčov, jeden brankárov a technický vedúci. Od vlaňajška sme pracovali na tom, aby sme rozšírili a skvalitnili aj tím asistentov trénerov, ktorí sú všetci zo Slovenska," informoval na tlačovej konferencii Aldo Montinaro z talianskeho veľkoklubu, v ktorom pôsobí aj slovenský reprezentant Milan Škriniar.



Montinaro uviedol, že sú pripravení aj na prípadný zvýšený záujem detí: "Vlani náš kemp absolvovalo viac ako sto detí, teraz sme pripravení prijať okolo 150 účastníkov so zárukou, že kvalita výučby bude na tak vysokej úrovni ako vlani. Ak by bol počet záujemcov vyšší, sme schopní zvládnuť aj tento počet."



Aktívnymi účastníčkami kempu IAC budú aj hráčky tímu Špeciálnych olympiád Slovensko, ktoré budú štartovať v júli v americkom Chicagu na futbalovom turnaji pri príležitosti založenia Special Olympics International. Vedúcou výpravy je ešte nedávno bývalá reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Jana Gantnerová ml.:"Je to pre Slovensko veľká česť, lebo sme jedinou krajinou, ktorá bola vybraná, aby v ženskom futbale reprezentovala na tomto podujatí Európu."



Jedným z vlaňajších účastníkov kempu milánskeho Interu bol aj reprezentant SR do 17 rokov Roman Bekö, ktorý kemp absolvoval ako 15-ročný. "Veľa som sa naučil. Mali sme tri tréningy denne, veľa sme pracovali s loptou, veľa som mohol trénovať aj individuálne. Rozprával som sa s trénermi. Povedali mi, v čom sa mám zlepšiť v práci s loptou a aj po mentálnej stránke, ako sa správať.“



Aktivity IAC budú v Európe v priebehu roka v rozsahu 15 týždňov. Okrem Slovenska sa tréningové kempy uskutočnia aj v Grécku, Bielorusku, Maďarsku, Gruzínsku, Poľsku, Bulharsku, Belgicku a Srbsku.



Prihlášky na kemp: http://rm-sport.sk/prihlaska-inter-academy-camp-slovakia/