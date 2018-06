Nainggolan prestúpil z AS Rím do Interu Miláno

Tridsaťročný stredopoliar absolvoval v pondelok vo štvrtom tíme uplynulého ročníka Serie A vstupnú lekársku prehliadku a v utorok podpísal zmluvu do roku 2022.

Miláno 26. júna (TASR) - Belgický futbalista Radja Nainggolan prestúpil z AS Rím do konkurenčného talianskeho klubu Inter Miláno. Tridsaťročný stredopoliar absolvoval v pondelok vo štvrtom tíme uplynulého ročníka Serie A vstupnú lekársku prehliadku a v utorok podpísal zmluvu do roku 2022.



Podľa medializovaných informácií by mal milánsky klub, ktorého dres oblieka aj slovenský reprezentačný obranca Milan Škriniar, zaplatiť AS Rím za energického záložníka odstupné 24 miliónov eur a pridať skúseného Davide Santona a 18-ročného Nicolu Zaniola. "Inter, prichádzam. Chceli ma najviac," povedal pre denník Gazzetta dello Sport. "Nainggolan je turbo, ktoré potrebuje náš motor," citovala agentúra AP slová trénera Interu Luciana Spallettiho.



Nainggolan ukončil minulý mesiac reprezentačnú kariéru po tom, čo sa nedostal do výberu Belgicka na MS 2018 v Rusku.