BUBLINA SPĽASLA: Neapol pozastavil prestup Hamšíka do Číny

Podľa oficiálneho klubového twitterového konta sú dôvodom rozdielne predstavy o platbách za 31-ročného reprezentanta SR.

Neapol 7. februára (TASR) - Taliansky futbalový klub SSC Neapol pozastavil v stredu večer prestup slovenského stredopoliara Mareka Hamšíka do čínskeho klubu Ta-lien I-fang. Podľa oficiálneho klubového twitterového konta sú dôvodom rozdielne predstavy o platbách za 31-ročného reprezentanta SR.



Podľa informácií talianskych médií boli údajne už kluby dohodnuté na prestupovej sume 18 miliónov eur plus ďalšie dva v bonusoch. Hamšík mal už vyrokovanú trojročnú zmluvu. Po sezóne sa mal uskutočniť aj prípravný duel oboch klubov. Talianska tlač tiež uviedla, že Hamšík má absolvovať lekárske testy v Madride a po krátkom pobyte na Slovensku odísť za novými spoluhráčmi.



Číňania však chcú najprv polročné hosťovanie s opciou na riadny prestup, Neapol ale trvá na prestupe s okamžitou platnosťou. Kluby majú čas dosiahnuť dohodu do 28. februára, do ktorého trvá prestupový termín v Číne.



Hamšík prišiel do Neapolu v júli 2007 z Brescie a celých dvanásť rokov zasvätil klubu spod Vezuvu. S 519 zápasmi a 121 gólmi je historický rekordér SSC a na konte má množstvo ďalších klubových prvenstiev. V národnom drese odohral 110 duelov a strelil 22 gólov.