Nestor El Maestro mieri do CSKA Sofia

Dlho sa hovorilo o tom, že by mal 35-ročný Srb zasadnúť na lavičku Unionu Berlín, napokon však zrejme prevezme druhý tím bulharskej ligy z uplynulej sezóny.

Bratislava 4. júna (TASR) - Bývalý tréner futbalistov Spartaka Trnava Nestor El Maestro by sa mal stať novým kormidelníkom CSKA Sofia. Uviedli to niektoré bulharské médiá.



