Neuer začal po pol roku opäť trénovať. V deň svojich 32. narodenín

Mníchov 27. marca (TASR) - Brankár mníchovského Bayernu Manuel Neuer absolvoval v utorok prvý tréning po polročnej prestávke zapríčinenej zranením. Dlhoročný nemecký futbalový reprezentant pauzoval od septembra, keď si privodil vlásočnicovú zlomeninu kostičky v ľavej nohe.



Vyšetrenie magnetickou rezonanciou už minulý týždeň potvrdilo, že sa kosť úplne zahojila a Neuer je pripravený vrátiť sa do tréningového procesu. Podľa nemeckých médií absolvoval v utorok, presne v deň svojich 32. narodenín, pod vedením kondičného trénera Thomasa Wilhelmiho v tréningovom centre Bayernu bežecký tréning pozostávajúci z dvoch desaťminútových jednotiek. Podľa Neuera však ešte chvíľu potrvá, kým sa bude môcť postaviť medzi žrde v súťažnom zápase. "Návrat do zostavy ešte v tejto sezóne je realistický. Zatiaľ sa ale nedá hovoriť o konkrétnom dátume. Neviem vám ho povedať ja, ani žiadny lekár a ani žiadny kondičný tréner," uviedol kapitán Bayernu a majster sveta z roku 2014 podľa portálu sport1.de.



Kouč nemeckej reprezentácie Joachim Löw dúfa, že sa Neuer stihne do MS v Rusku (14. júna - 15. júla) dostať do potrebnej formy. "Predbežnú nomináciu oznámi tréner 15. mája, dovtedy bude mať Neuer čas, aby dokázal svoju spôsobilosť," povedal manažér národného tímu Oliver Bierhoff.