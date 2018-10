Newcastle je v Anglicku stále bez výhry, Dúbravka: Stojíme za trénerom

Futbalisti Newcastle zažívajú najhorší vstup do sezóny v najvyššej anglickej súťaži od roku 1898. Po 9. kole sú stále bez víťazstva a po piatich domácich prehrách figurujú na samom chvoste tabuľky.

Newcastle 25. októbra (TASR) - Futbalistom Newcastlu United absolútne nevyšiel vstup do novej sezóny Premier League a britské médiá špekulujú o ďalšej budúcnosti Rafaela Beniteza na lavičke "magpies". Hráči severoanglického klubu sa však svojho trénera zastali, španielskeho kouča podporil aj slovenský brankár Martin Dúbravka.



"Stojíme na sto percent za ním a tréner rovnako stojí za nami. Všetko ostatné sú len špekulácie," vyhlásil Dúbravka pre Daily Mirror.



Newcastle zažíva najhorší vstup do sezóny v najvyššej anglickej súťaži od roku 1898. Po úvodných deviatich zápasoch je stále bez víťazstva a po piatich domácich prehrách figuruje na samom chvoste tabuľky. Na konte má iba dva body za remízy na ihriskách súperov. Počas uplynulého víkendu prehrali "straky" doma s Brightonom 0:1.



"Všetci videli, že sme boli lepší. Zaslúžili sme si vyhrať, no nedali sme gól," povedal 29-ročný Dúbravka. "Musíme sa zlepšiť vo vytváraní šancí. Najmä v druhom polčase sme mali výraznú prevahu, ale nedokázali sme si vytvoriť väčšie gólové príležitosti. V tejto činnosti sa musíme zlepšiť ako celok, nie iba útočníci. Nemyslím si, že je čas na paniku. Je pred nami ešte veľa zápasov a môžeme získať veľa bodov. Keď začneme vyhrávať, tak nám porastie aj sebavedomie. Celé mužstvo stojí za trénerom a celý klub nás podporuje," dodala brankárska jednotka tímu.



Benitezovi zverenci sa v sobotňajšom ligovom dueli predstavia na pôde Southamptonu, ktorý figuruje na 16. mieste so šiestimi bodmi.