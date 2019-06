Neymar je podozrivý zo sexuálneho napadnutia

Žena z Brazílie sa skontaktovala s Neymarom prostredníctvom instagramu. Podľa policajnej správy sa obe strany dohodli na stretnutí, hráč dokonca zaplatil žene letenku do Paríža a rezervoval hotel.

Paríž 2. júna (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar čelí podozreniu zo sexuálneho útoku na ženu. Útočník Paríža St. Germain sa mal dopustiť násilia v hoteli v metropole Francúzska. Obeť vzniesla obvinenie na polícii v Sao Paule. Informovala o tom BBC.



Žena z Brazílie, ktorej meno nezverejnili, sa skontaktovala s Neymarom prostredníctvom instagramu. Podľa policajnej správy sa obe strany dohodli na stretnutí, hráč dokonca zaplatil žene letenku do Paríža a rezervoval hotel. Ona však vo výpovedi uviedla, že Neymar za ňou prišiel zjavne opitý, po krátkom rozhovore začal byť agresívny a násilím ju donútil k pohlavnému styku.



V policajnej správe sa uvádza, že žena sa po dvoch dňoch vrátila do Brazílie, incident neoznámila francúzskym úradom, pretože utrpela emocionálny šok a mala v cudzej krajine strach.



Samotný futbalista nekomentoval incident, jeho otec Neymar dos Santos pre brazílsku televíziu TV Band uviedol, že išlo o očividnú pascu: "Ak má verejnosť pochybnosti a pravda sa neodhalí včas, nakopí sa to ako snehová guľa. Ak budeme musieť zverejniť komunikáciu medzi Neymarom a tou osobou, spravíme to."