Neymar si obnovil zranenie pravej nohy

Paríž 24. januára (TASR) - Francúzsky futbalový majster Paríž St. Germain stratil pre zranenie brazílskeho útočníka Neymara. Ten si v stredajšom zápase šestnásťfinále národného pohára proti Štrasburgu obnovil zranenie pravej nohy, ktorú mu operovali v marci minulého roka.



Obhajca síce vyhral doma 2:0, ale hviezdneho Brazílčana museli vystriedať po hodine hry. Paríž v oficiálnom komuniké uviedol, že 26-ročný Neymar má opäť problém s piatou metatarzálnou kostičkou v chodidle. "Prvé testy ukázali, že ide o bolestivé obnovenie predchádzajúceho zranenia. Liečba bude záležať na vývoji v najbližších dňoch. Do úvahy tak pripadajú všetky jej možnosti," uviedla agentúra AFP.



"Obavy má lekár aj Neymar, pretože ide o rovnakú nohu a rovnaké miesto. Bola to situácia, keď ho trikrát faulovali a rozhodca nič neurobil," povedal tréner domácich Thomas Tuchel. Paríž čaká vo februári osemfinále Ligy majstrov 2018/19 proti Manchestru United. Prvý zápas sa bude hrať 12. februára na Old Trafford, odveta je na programe 6. marca v Parku princov.