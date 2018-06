Nový tréner Evertonu nebude brániť Rooneymu v odchode do MLS

Špekuluje sa, že 32-ročný útočník by mal opustiť anglický klub a hrať za DC United.

Londýn 4. júna (TASR) - Nový tréner futbalového klubu FC Everton Marco Silva nebude brániť Wayneovi Rooneymu v odchode do zámorskej MLS. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.



Špekuluje sa, že 32-ročný útočník by mal opustiť anglický klub a hrať za DC United. Do Evertonu sa pritom vrátil len pred rokom, trinásť sezón hral za Manchester United. "Budeme s ním hovoriť, ale rozhodnutie je na Wayneovi," uviedol Silva.