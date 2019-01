V Copa America sa Čile stretne s Uruguajom, Ekvádorom a Japonskom

Zloženie základných skupín Copa America:



A-skupina: Brazília, Bolívia, Venezuela, Peru



B-skupina: Argentína, Kolumbia, Paraguaj, Katar



C-skupina: Uruguaj, Ekvádor, Japonsko, Čile

Rio de Janeiro 25. januára (TASR) - Dvojnásobný obhajca titulu Čile sa v C-skupine tohtoročných futbalových majstrovstiev Južnej Ameriky (Copa America) stretne s Uruguajom, Ekvádorom a Japonskom. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v Riu de Janeiro.K organizátorovi Copa America bol žreb milosrdný a Brazília bude mať pomerne ľahkých súperov. Osemnásobný šampión narazí v A-skupine na Bolíviu, Venezuelu a Peru. Duel "kanárikov" s Bolíviou 14. januára v Sao Paule otvorí celý šampionát.Na turnaj dostali pozvánky aj dve ázijské krajiny Japonsko a Katar, ten sa zúčastní na Copa America premiérovo. Usporiadateľ MS 2022 sa dostal do B-skupiny, kde naň čakajú súboje s Argentínou, Kolumbiou a Paraguajom. Japonci sa predstavia na juhoamerickom šampionáte druhýkrát po neúspešnom debute v roku 1999.Pre Brazíliu bude Copa America prvým veľkým domácim turnajom po organizácii MS 2014, kde pamätne vybuchla v semifinále s Nemeckom (1:7). Z každej skupiny postúpia do vyraďovacej fázy prví dvaja plus dva najlepšie tímy z tretích miest. Finále sa uskutoční 7. júla na Maracane v Riu.