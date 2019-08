Onyekuru prestúpil do Monaka

Vo svojom poslednom pôsobisku zaznamenal nigérijský futbalista v 31 zápasoch 14 gólov a 5 asistencí.

Monaco 12. augusta (TASR) - Francúzsky utbalový klub AS Monaco získal do svojich služieb Henryho Onyekurua z anglického Evertonu. Za nigérijského krídelníka zaplatil 17 miliónov eur a podpísal s ním päťročný kontrakt.



"Som šťastný, že som sa stal súčasťou tak slávneho klubu. Spravím všetko pre to, aby som mu pomohol zlepšiť sa a zažiť úžasnú sezónu," povedal Onyekuru, ktorý strávil posledné dve sezóny na hosťovaniach v belgickom Anderlechte a tureckom Galatasarayi. Vo svojom poslednom pôsobisku zaznamenal v 31 zápasoch 14 gólov a 5 asistencí.