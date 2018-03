S Páníkom by mal do Baníka ísť aj asistent Jan Somberg, s ktorým ešte nedávno spolupracovali v Zlíne.

Ostrava 12. marca (TASR) - Bohumil Páník bude novým trénerom českého futbalového klubu Baník Ostrava. Na poste nahradí Radima Kučeru, ktorého vedenie odvolalo v nedeľu po ligovej prehre v Jablonci 0:2. Informoval o tom portál sport.idnes.cz.



S Páníkom by mal do Baníka ísť aj asistent Jan Somberg, s ktorým ešte nedávno spolupracovali v Zlíne. Tam obaja predčasne skončili pred dvoma týždňami po nevydarenom štarte do jarnej časti najvyššej súťaže. Ostrave patrí momentálne posledná priečka tabuľky českej ligy.