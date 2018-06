Paríž SG odštartuje púť za obhajobou titulu v Caene

Pačrížski futbalisti ukončia ligovú sezónu domácim stretnutím so Stade Reims.

Paríž 7. júna (TASR) - Futbalisti Paríža Saint-Germain odštartujú cestu za obhajobou titulu v Ligue 1 v piatok 10. augusta na ihrisku SM Caen. Šesť dní predtým sa zverenci nemeckého kormidelníka Thomasa Tuchela stretnú s AS Monaco v súboji o francúzsky Superpohár.



Prvé Clasico je na programe 28. októbra v Marseille v rámci 11. kola. Olympique pocestuje do Paríža 1. alebo 3. februára 2019 na zápas 23. kola. Majster bude známy najneskôr 25. mája 2019, keď je na programe kompletné 38. kola. Paríž ukončí ligovú sezónu domácim stretnutím so Stade Reims.