Futbalisti Parmy sa po 3 rokoch vracajú do najvyššej talianskej súťaže

Miláno 19. mája (TASR) – Futbalisti Parmy si piatkovým víťazstvom 2:0 nad Speziou zabezpečili postup do Serie A. Stali sa tak prvým talianskym klubom v histórii, ktorý sa dokázal prebojovať do vyššej súťaže v troch po sebe nasledujúcich ročníkoch. Tradičný tím vyhlásil v roku 2015 bankrot, v dôsledku čoho ho preradili až do štvrtej ligy.



Priamy postup z druhého miesta si Parma zabezpečila až v záverečnom 42. kole Serie B, keď zvíťazila na ihrisku Spezie 2:0, zatiaľ čo dovtedy druhé Frosinone len remizovalo na domácej pôde s Foggiou 2:2. Pri rovnosti bodov rozhodla v prospech Parmy lepšia bilancia zo vzájomných zápasov.



Ďalším priamym postupujúcim je Empoli, ktoré ovládlo Seriu B s náskokom 13 bodov na druhú Parmu. O posledné postupové miesto sa pobije v play off až šesť tímov, medzi ktorými je aj Bari so slovenským reprezentantom Norbertom Gyömbérom. V prvom kole si zmeria sily s tímom Cittadella.