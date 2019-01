Pátrači našli sedadlá pravdepodobne z lietadla s nezvestným Salom

Objavili ich na pláži v blízkosti Surtainville na severozápade Francúzska.

Londýn 30. januára (TASR) - Francúzski pátrači našli dve sedadlá, ktoré boli pravdepodobne súčasťou hľadaného lietadla s argentínskym futbalistom Emilianom Salom. Objavili ich na pláži v blízkosti Surtainville na severozápade Francúzska.



"Predbežným vyšetrovaním sme dospeli k záveru, že pravdepodobne sú to sedadlá zo zmiznutého lietadla," citovala agentúra AP vyhlásenie britských vyšetrovateľov.



Záchranári oficiálne ukončili pátranie po Salovi a pilotovi Davidovi Ibbotsonovi vo štvrtok podvečer po troch dňoch bez pozitívnych výsledkov. Rodina nezvestného futbalistu však získala peniaze vo verejnej zbierke na súkromné pátranie, do ktorej sa zapojili aj viacerí známi futbalisti.



Argentínsky útočník mal minulý pondelok pricestovať na Britské ostrovy a posilniť waleského účastníka najvyššej anglickej súťaže Cardiff City. Malé lietadlo, v ktorom letel z Francúzska len s pilotom, zmizlo z radarov nad kanálom La Manche.



Dvadsaťosemročný Sala prestúpil do Cardiffu z FC Nantes za rekordných 17 miliónov eur.