Pátranie po Salovi bude pokračovať prehľadávaním morského dna

V stredu vyplavilo more na francúzskom pobreží časti sedadla, ktoré pravdepodobne pochádzajú zo zmiznutého stroja.

Londýn 3. februára (TASR) - Pátranie po stratenom lietadle, na palube ktorého cestoval argentínsky futbalista Emiliano Sala, bude pokračovať pod vodou.



"Loď Geo Ocean III vybavená sonarom bude prehľadávať morské dno," informuje internetový portál goal.com. Okrem plavidla britskej pobočky úradu na vyšetrovanie leteckých nehôd AAIB, ktorého pátranie bude trvať tri dni, ďalšia loď financovaná zo súkromných zdrojov bude v akcii pokračovať až do lokalizovania lietadla.



V stredu vyplavilo more na francúzskom pobreží časti sedadla, ktoré pravdepodobne pochádzajú zo zmiznutého stroja.



Dvadsaťosemročný útočník mal prestúpiť do klubu Cardiff City za rekordných 15 miliónov libier, ale večer 21. januára sa cestou do metropoly Walesu jeho lietadlo s pilotom Davidom Ibbotsonom stratilo z radaru nad Lamanšským prielivom v blízkosti jedného z Normandských ostrovov.