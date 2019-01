Petr Čech po sezóne ukončí kariéru, rád by sa rozlúčil ziskom trofeje

S Chelsea vyhral štyrikrát Premier League, v roku 2013 triumfoval v EL, na konte má aj prvenstvá v FA Cupe (5x), Ligovom pohári (3x) a Community Shield (6x).

Londýn 15. januára (TASR) - Český futbalový brankár Petr Čech ukončí po tejto sezóne svoju profesionálnu kariéru. Tridsaťšesťročný brankár Arsenalu Londýn má podľa vlastných slov v tejto záležitosti jasno, informoval portál iDnes.cz.



"Premýšľal som dlho. Ale som presvedčený, že nastal správny čas skončiť," povedal Čech, ktorému "nevonia" pozícia brankárskej dvojky a ani to, ako si Arsenal vedie v tejto sezóne pod taktovkou španielskeho trénera Unaia Emeryho. V lige mu patrí až 5. miesto so 16-bodovým mankom na lídra súťaže FC Liverpool, v hre je však stále v Pohári FA i v Európskej lige UEFA.



"Urobím všetko pre to, aby sme sezónu ukončili ziskom niektorej z trofejí. Práve to by bola ideálna bodka," dodal pre iDnes.cz Čech, ktorý počas svojej kariéry pôsobil v Plzni, Blšanoch, Sparte Praha, Stade Rennes a pred príchodom do Arsenalu v inom londýnskom klube Chelsea. V reprezentácii odchytal 124 zápasov, štartoval na EURO 2004, 2008, 2012 a 2016 i na MS 2006.



S Chelsea vyhral štyrikrát Premier League, v roku 2013 triumfoval v EL, na konte má aj prvenstvá v FA Cupe (5x), Ligovom pohári (3x) a Community Shield (6x). V roku 2005 bol podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) najlepší brankár sveta, s reprezentáciou do 21 rokov vyhral ME tejto vekovej kategórie v roku 2002.