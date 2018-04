Plzeň má pred Slaviou iba päťbodový náskok, proti Sparte ratovala bod

Futbalisti Plzne nebodovali naplno vo štvrtom zápase za sebou a proti Sparte prehrávali po jedenástich minútach už 0:2.

Plzeň 16. apríla (TASR) - Futbalisti Viktorie Plzeň si opäť skomplikovali cestu za českým ligovým titulom. V 24. kole doma len remizovali so Spartou Prahou 2:2 a pred druhou Slaviou Praha majú už iba päťbodový náskok. "Viktoriani" nebodovali naplno vo štvrtom zápase za sebou a proti Sparte prehrávali po jedenástich minútach už 0:2.



Tréner Pavel Vrba bol za daných okolností spokojný aj s bodom. "V prvých 20 minútach bola naša hra zlá. Sparta hrala naopak veľmi dobre. V ďalšom priebehu zápasu sme pridali na kvalite a dokázali sme aspoň vyrovnať. Otáčať proti Sparte z 0:2 nie je jednoduchá úloha. Naše mužstvo ukázalo obrovský charakter. Dúfam, že nás to nakopne do ďalších zápasov," povedal Vrba pre oficiálny klubový web.



K prvému striedaniu musel bývalý kouč českej reprezentácie pristúpiť už v 27. minúte, keď s bolestivou grimasou v tvári opustil ihrisko Milan Petržela. "Príchod Martina Zemana bol pre nás vzpruha. On bol jeden z tých, ktorí dokázali zlepšiť našu medzihru. Viac sme sa dostávali do kombinácií," uviedol Vrba na margo rýchlonohého stredopoliara.



Plzeň nastúpila v základnej jedenástke s dvoma slovenskými reprezentantmi. Matúš Kozáčik odchytal celý zápas a 90 minút absolvoval aj stredopoliar Patrik Hrošovský. Marek Bakoš vybehol na ihrisko do druhého polčasu. Za Spartu, ktorá je po remíze v Plzni v tabuľke šiesta s dvojbodovou stratou na tretiu Sigmu Olomouc, odohral celý zápas obranca Lukáš Štetina.