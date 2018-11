Počet účastníkov futbalových MS v Katare pravdepodobne nerozšíria

Je pravdepodobné, že 48 mužstiev bude štartovať podľa pôvodného zámeru až na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku.

Zürich 7. novembra (TASR) - Počet účastníkov futbalových MS 2022 v Katare pravdepodobne nezvýšia z 32 na 48. Konečné slovo by malo padnúť najneskôr na zasadnutí Rady FIFA v marci 2019 v Miami. Informoval o tom v stredu v Zürichu prezident FIFA Gianni Infantino.



"Šanca, že už v Katare bude štartovať 48 tímov, je určite malá. Ale nie je nič zlé na tom, že o tom diskutujeme. Ak to vyjde, bude to skvelé a ak nie, aj tak to bude úžasný šampionát," vyhlásil Infantino.



Podľa neho bude pre organizátora najbližšieho šampionátu náročná úloha zvládnuť rozšírenie turnaja o šestnásť tímov z hľadiska logistiky i ubytovania. Preto je pravdepodobné, že 48 mužstiev bude štartovať podľa pôvodného zámeru až na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku.



Na Floride by sa mali na budúci rok riešiť aj projekty nového formátu MS klubov a globálnej Ligy národov.



Účastníci plánovanej Superligy nepôjdu na MS a ME, hrozí Infantino

Hráči, ktorí budú pôsobiť v kluboch plánovanej európskej futbalovej Superligy, nebudú môcť štartovať na majstrovstvách sveta a Európy. V stredu to vyhlásil prezident FIFA Gianni Infantino.



"Buď ste tu, alebo ste tam," dal na výber Infantino v reakcii na údajné plány najväčších európskych klubov spustiť v roku 2021 novú elitnú súťaž, nezávislú od UEFA a národných asociácií. O jej prípravách informoval nemecký magazín Der Spiegel na základe údajov z platformy Football Leaks.



V Superlige by podľa uniknutých dokumentov malo štartovať 16 klubov. Jedenásť zakladajúcich (Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, Chelsea Londýn, Arsenal Londýn, Manchester City, Liverpool, Paríž St. Germain, Juventus Turín, AC Miláno a Bayern Mníchov) by malo účasti v každom ročníku na obdobie 20 rokov. Pätica tzv. pozvaných klubov (Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Olympique Marseille, Inter Miláno a AS Rím) by mohla zostúpiť do nižšej divízie.



"Ak sa odtrhnete, tak ste odtrhnutí. Nemôžete mať jednu nohu vnútri a jednu vonku. To je náš prístup k celej veci, ale samozrejme, právnici o tom môžu diskutovať veľmi dlho," povedal riaditeľ právneho oddelenia FIFA Alasdair Bell.



Infantino podľa agentúry AP stále verí, že sa nájde riešenie, s ktorým by aj najväčšie kluby boli spokojné. Takým by mohol byť projekt nového modelu MS klubov, kde by z 24 účastníkov bolo minimálne 12 európskych.