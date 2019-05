Pochettino varuje vedenie Tottenhamu, aby nezaspalo na vavrínoch

Do kádra Tottenhamu nepribudol počas uplynulých dvoch prestupových období ani jeden hráč.

Londýn 11. mája (TASR) – Tréner futbalistov Tottenhamu Hotspur Mauricio Pochettino varoval vedenie klubu, že bez jasného plánu do nasledujúcich rokov bude veľmi problematické udržať sa medzi európskou elitou. Na piatkovej tlačovej konferencii tiež naznačil, že práve prebiehajúca sezóna môže byť jeho posledná na lavičke “kohútov“.



Do kádra Tottenhamu nepribudol počas uplynulých dvoch prestupových období ani jeden hráč, napriek tomu dokázal 47-ročný Argentínčan v tejto sezóne so svojimi zverencami dokráčať až do finále Ligy majstrov a do posledného kola bojovať o účasť v nasledujúcom ročníku najprestížnejšej európskej súťaže.



Napriek obrovskému úspechu však stále nevie, kde bude pôsobiť v nasledujúcej sezóne. "Som otvorený všetkému. Určite však nechcem začínať novú kapitolu bez plánu, či jasnej predstavy. Veriť, že v súčasnom režime dosiahneme každý rok na finále LM, umiestnime sa do 4. miesta v Premier League a budeme schopní konkurovať klubom ako Liverpool, Manchester City, či United by bolo veľmi naivné."



Pochettino prišiel do Londýna zo Southamptonu v máji 2014 a hoci s klubom nezískal žiadnu trofej, dokázal sa s "kohútmi" etablovať medzi anglickou elitou. Pred minuloročným predĺžením kontraktu dokonca odmietol ponuku od slávneho Realu Madrid.



"Milujem tento klub. S hráčmi sme prešli dlhú cestu a v žiadnom prípade mi nechýba motivácia zostať tu a tvrdo makať na cieľoch, ktoré si klub stanovil. K tomu však potrebujem vedieť, či budem mať na ich dosiahnutie potrebné podmienky. Chcem vo futbale niečo dosiahnuť a Tottenham mi to počas posledných piatich rokov umožňoval. Teraz bude kľúčové ako sa zvládneme pripraviť do budúcna," uzavrel Pochettino.