Pozostatky Salu previezli do rodnej Argentíny

Buenos Aires 15. februára (TASR) - Pozostatky tragicky zosnulého futbalistu Emiliana Salu previezli v piatok do rodnej Argentíny. Rozlúčka je naplánovaná na sobotu v meste Progreso na severovýchode krajiny.



"Je to smutný deň pre Progreso. Takýto deň nemal nikdy nastať," cituje agentúra dpa slová prezidenta miestneho futbalového klubu Daniela Ribera. Sala obliekal jeho dres na začiatku kariéry.



Dvadsaťosemročný útočník mal prestúpiť do klubu Cardiff City za rekordných 15 miliónov libier, ale večer 21. januára sa cestou do metropoly Walesu jeho lietadlo s pilotom Davidom Ibbotsonom stratilo z radaru nad Lamanšským prielivom v blízkosti jedného z Normanských ostrovov.