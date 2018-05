Premiérový gól Gyömbéra poslal Bari do baráže

Prvý gól zaplatí slovenský futbalista pizzou pre spoluhráčov.

Bari 6. mája (TASR) - Slovenský futbalový obranca Norbert Gyömbér zaznamenal v sobotu svoj prvý gól za druholigové Bari. Presnou hlavičkou pomohol k dôležitému víťazstvu v domácom stretnutí Serie B nad Perugiou 3:1, čím prispel k postupu do play off o účasť v najvyššej talianskej lige.



"Som rád, že som trafil. No najdôležitejšie je, že sme vyhrali. Ako padol môj gól? Skóroval som hlavou po štandardke," citovala slovenského reprezentanta oficiálna internetová stránka jeho zastupiteľskej agentúry www.csm-agency.sk. "Týmto víťazstvom už máme minimálne účasť v play off o postup do Serie A. Síce máme teoretickú šancu aj na priamy postup, no myslím si, že sa nám to nepodarí," dodal 25-ročný obranca.



"Dva týždne sú v Bari teploty okolo tridsiatky, no napriek tomu bolo aj dnes na našom štadióne okolo 20-tisíc divákov. A v play off ich bude ešte viac. Teším sa na boje o postup do Serie A," poznamenal "Norbi", ktorý za gól spoluhráčom zaplatí pizzu: "A koľko ma bude stáť prvý gól za Bari? Neviem to presne, ale s najväčšou pravdepodobnosťou budem za neho 'platiť' pizzou pre spoluhráčov. Talianskeho národného jedla bude asi viac. Môj argentínsky spoluhráč Andrada minulý týždeň hral prvýkrát za Bari a dnes aj skóroval. Takže budeme mať pizzové hody."