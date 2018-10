FK Jablonec zvíťazil aj zásluhou slovenského legionára Považanca

sumáre:



SK Sigma Olomouc – FC Fastav Zlín 1:1 (0:0)

Góly: 75. Texl – 49. Beauguel /Chvátal od 10. min – Matejov do 90. min + ŽK/



FC Baník Ostrava – MFK Karviná 1:1 (0:1)

Góly: 73. Fleišman – 37. GUBA, ČK: 59. Letič (Karviná) /za hostí Janečka celé stretnutie, Guba do 74. min + gól, Krivák od 90. min/



1. FK Příbram – FK Jablonec 0:6 (0:2)

Góly: 51., 65. a 68. Trávník /druhý z 11m/, 36. a 73. POVAŽANEC, 45. Chramosta /za hostí Považanec celé stretnutie + 2 góly/



1. FC Slovácko – FK Teplice 0:2 (0:2)

Góly: 1. Vaněček, 31. Krob, ČK: 49. Čmovš (Teplice)

Praha 20. októbra (TASR) – V sobotňajšom stretnutí 12. kola českej futbalovej ligy remizoval v moravskom derby Olomouc so Zlínom 1:1. Jablonec zahanbil šiestimi gólmi Příbram a domácim nedovolil ani raz skórovať. Z dvoch presných zásahov sa tešil slovenský legionár Jakub Považanec.Najprv v 36. minúte poslal loptu zblízka do prázdnej bránky a v 73. minúte nádhernou strelou do ľavého horného rohu stanovil konečný výsledok. V severomoravskom derby Ostravy s Karvinou videli diváci delbu bodov. Gólový účet stretnutia otvoril v 37. minúte Dávid Guba, ktorý prízemnou strelou prekonal brankára.