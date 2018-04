PSG spečatil titul debaklom Monaca, Emery: Zapísali sme sa do histórie

V 33. kole Ligue 1 na domácom štadióne deklasovali futbalisti PSG úradujúceho šampióna AS Monaco 7:1.

Paríž 16. apríla (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain impozantným spôsobom spečatili zisk siedmeho francúzskeho titulu. V 33. kole Ligue 1 na domácom štadióne deklasovali úradujúceho šampióna AS Monaco 7:1. V Parku princov bolo o všetkom rozhodnuté už po 28 minútach, keď si zverenci Unaia Emeryho vypracovali štvorgólový náskok.



Pre PSG je to piaty titul za šesť ročníkov. "Som veľmi šťastný, opäť sa nám podaril ďalší zápis do histórie. Ak chcete získať titul, musíte počas celej sezóny podávať konštantné výkony. Po osemfinálovom vypadnutí s Realom Madrid v Lige majstrov sme sa rýchlo otriasli a demonštrovali sme našu silu. Proti Monacu podali chlapci obdivuhodný výkon. Počas celých 90 minút predvádzali gólovú kanonádu, no hrali veľmi zodpovedne aj v obrane. Teraz sa sústredíme na stredajšie finále Francúzskeho pohára proti Caen, chceme treble," povedal pre oficiálnu webovú stránku Emery, ktorý po skončení sezóny zrejme nezostane na lavičke PSG. Nahradiť by ho mal Nemec Thomas Tuchel.



Brazílsky obranca Thiago Silva bol rád, že Parížania mohli osláviť titul pred domácimi fanúšikmi. "Je skvelé získať titul na domácom štadióne. Bol to fantastický večer. V prvom polčase sme do bodky splnili trénerove pokyny a výsledkom boli štyri góly v súperovej sieti. Potom sme to už iba kontrolovali, bol to z našej strany takmer dokonalý výkon," nadchýnal sa kapitán francúzskeho majstra.



Spokojnosť sa zračila aj z tváre majiteľa klubu Nassera Al-Khelaifiho. "Som na hráčov hrdý. Zdolať takýmto obrovským rozdielom obhajcu titulu a nášho najväčšieho konkurenta si zaslúži veľké uznanie. Sezóna sa však ešte neskončila. Chceme ju zakončiť najlepším možným spôsobom - triumfom vo Francúzskom pohári," zdôraznil Al-Khelaifi.