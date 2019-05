Raiola nestihne anglický prestupový trh

Do Raiolovho portfólia patria napríklad Paul Pogba z Manchestru United, o ktorého má údajne záujem Real Madrid, či mladý stopér Ajaxu Amsterdam Matthijs de Ligt, naňho sa zamerala Barcelona.

Zürich 11. mája (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia rozšírila trojmesačnú suspendáciu hráčskeho agenta Mina Raiolu na celý svet. Prominentného zástupcu mnohých hviezd v piatok potrestala talianska federácia (FIGC) bez zverejnenia dôvodu. Podľa Gazzetta dello Sport môže súvisieť s prestupom talentovaného útočníka Gianlucu Scamaccu z AS Rím do PSV Eindhoven v roku 2015.



Samotný Raiola si však myslí, že trest je odplata za kritiku na adresu FIGC. Známy agent v minulosti viackrát obvinil federáciu za nedostatočné opatrenia proti rasizmu. "Už som kontaktoval mojich právnikov. Ide o zjavnú nespravodlivosť a ja využijem všetky dostupné prostriedky na dosiahnutie nápravy. Nedostal som žiadne vysvetlenie, naozaj netuším dôvod sankcie."



Raiolov trest uplynie až po uzávierke letného prestupového obdobia v Anglicku a môže ovplyvniť presuny viacerých futbalistov. Do Raiolovho portfólia patria napríklad Paul Pogba z Manchestru United, o ktorého má údajne záujem Real Madrid, či mladý stopér Ajaxu Amsterdam Matthijs de Ligt, naňho sa zamerala Barcelona.