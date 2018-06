Ramos necíti vinu za zranenie Salaha, o Kariusovi sa vyjadril ironicky

Egyptský futbalista musel po súboji s Ramosom opustiť ihrisko už v prvom polčase pre zranené rameno.

Madrid 6. júna (TASR) - Obranca Realu Madrid Sergio Ramos odmietol akýkoľvek podiel na zranení Mohameda Salaha vo finále futbalovej Ligy majstrov s FC Liverpool. Egypťan musel po súboji s Ramosom opustiť ihrisko už v prvom polčase pre zranené rameno.



Tridsaťdvaročný stopér čelil v rôznych diskusiách dokonca aj podozreniam, že oporu "The Reds" zranil úmyselne. "Nechcel som o tom hovoriť, pretože nakoniec by sa to všetko nafúklo a obrátilo proti mne. Ale keď sa pozorne pozriem na celú situáciu, Salah ma najskôr chytí za ruku a ja padám opačným smerom. On sa chytí za druhé rameno, nie za to ľavé, ktorým ma držal. Ale ľudia povedia, že som sa zachoval ako džudista," uviedol Ramos.



Meno Ramosa sa spomína aj v súvislosti s Lorisom Kariusom. Brankár FC Liverpool urobil v zápase dve chyby, po ktorých Real skóroval. Ešte pred nimi však inkasoval v súboji s Ramosom úder do hlavy a podľa vyšetrení v nemocniciach v Bostone sa ukázalo, že tento úder mohol mať vplyv na jeho vizuálne a priestorové vnímanie. "Brankár povie, že bol otrasený po zrážke so mnou? Potom mu nabudúce môže napríklad Firmino povedať, že má chrípku len preto, lebo na neho kvapol môj pot," konštatoval ironicky Ramos.