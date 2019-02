Ramosa vyšetruje UEFA kvôli podozreniu z vynútenia žltej karty

Ramos inkasoval žltú kartu v závere stretnutia po faule na Kaspera Dolberga. Pre kapitána Realu to bola už tretie napomenutie v súťaži, čo znamená automatický zákaz štartu v odvete.

Nyon 14. februára (TASR) - Futbalista Sergio Ramos z Realu Madrid bude možno dodatočne potrestaný za to, že si v prvom osemfinálovom zápase Ligy majstrov na pôde Ajaxu Amsterdam schválne nechal udeliť žltú kartu. Podľa informácií agentúry AP už predstavitelia Európskej futbalovej asociácie (UEFA) začali vyšetrovanie.



Ramos inkasoval žltú kartu v závere stretnutia po faule na Kaspera Dolberga. Pre kapitána Realu to bola už tretie napomenutie v súťaži, čo znamená automatický zákaz štartu v odvete. "Keď som videl výsledok, klamal by som, keby som povedal, že som si kartu nechcel vynútiť. Premýšľal som o tom už počas hry. Niekedy je potrebné urobiť takéto rozhodnutia," povedal Ramos novinárom po zápase.



Následne sa obranca Madridu k celej situácii vyjadril aj na svojom Twitteri: "Chcem, aby bolo jasné, že ma to bolí viac než kohokoľvek iného. Nechcel som si ju dať schválne, v odvete budem podporovať tím z tribúny ako fanúšik." Ak mu však UEFA preukáže úmysel, mohol by dostať ďalší trest.