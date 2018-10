Real Madrid prepustil trénera Julena Lopeteguiho

Podľa platných noriem La Ligy musí Real do 15 dní vymenovať nového riadneho trénera, prípadne dať permanentný kontrakt Solarimu.

Madrid 29. októbra (TASR) - Španielsky futbalový klub Real Madrid prepustil v pondelok trénera Julena Lopeteguiho. Trpezlivosť s trénerom klubovému vedeniu pretiekla po nedeľňajšom El Clasicu, v ktorom "biely balet" padol na Camp Nou 1:5. Mužstvo dočasne povedie kouč B-tímu Santiago Solari z Argentíny.



Štyridsaťdvaročný bývalý hráč "pusiniek" Solari je poverený viesť tím v nadchádzajúcich dueloch. Jeho menovanie je dočasné, podľa platných noriem La Ligy musí Real do 15 dní vymenovať nového riadneho trénera, resp, dať permanentný kontrakt Solarimu. Ten tak určite bude pripravovať mužstvo na stredajší duel Copa del Rey na ihrisku Melilly. Následne hrá Real s Valladolidom v lige, na pôde Viktorie Plzeň v Lige majstrov 2018/2019 a so Celtou Vigo v lige.



Real je po desiatom kole najvyššej súťaže až na deviatej priečke a na vedúcu Barcelonu stráca už sedem bodov. Päťdesiatdvaročný Lopetegui ešte v pondelok dopoludnia nečakane viedol tréning mužstva. Hoci vtedy už všetky zahraničné médiá informovali, že by ho mal na poste nahradiť bývalý tréner Talianska či Chelsea Londýn Antonio Conte. V priebehu dňa ale španielske médiá správy o zaručenom príchode Conteho skorigovali, keď sa rokovanie Madridu s Talianom mali zaseknúť na mzdových podmienkach, resp. predstavách o vedení mužstva.



Prezident "bieleho baletu" Florentino Perez prikročil počas jeho 15,5 ročnej vlády v klube už k dvanástej výmene hlavného trénera. Jeho predchodca Santiago Bernabéu vymenil koučov 16-krát, ale za 34 rokov, informoval denník Marca.



V pondelok večer zasadla klubová rada, ktorá sa rozhodla k očakávanému kroku. V oficiálnom komuniké klubu zdôvodnila tento krok veľkou disproporciu kvality kádra a dosiahnutých výsledkov. "Správna rada má jasno v tom, že je veľký nepomer medzi kvalitou personálu a doterajšími výsledkami. Chceme zmeniť dynamiku mužstva, keďže všetky ciele sezóny sú ešte dosiahnuteľné," stojí v oficiálnom stanovisku rekordného 13-násobného európskeho šampióna.



Lopetegui sa stal trénerom úradujúceho víťaza LM 14. júna po jeho škandalóznom konci na lavičke reprezentácie Španielska. Tú predtým viedol dva roky a po neúspechoch na MS v Brazílii, resp. EURO vo Francúzsku jej opäť vtisol krajšiu tvár. Na Santiago Bernabeu ale vydržal len 14 zápasov, z ktorých vyhral len šesť. Nástupcovi Zinedina Zidana tak nevyšlo účinkovanie podľa plánu. Koniec trénera prišiel po 120 dňoch a takmer sa zopakovala situácia spred 14 rokov, keď sa v slávnom klube rozlúčili s koučom Marianom Garciom Remonom už po 101 dňoch.



Šéf Realu Perez plánoval podľa medializovaných informácií na večernom zasadnutí navrhnúť ako nástupcu Taliana Antonia Conteho a aktuálneho kouča Manchestru United Joseho Mourinha. "Conte je tréner s tvrdou rukou, je to dobré riešenie? Rešpekt si treba zaslúžiť a nie vynútiť," reagoval na medializované špekulácie kapitán Sergio Ramos.