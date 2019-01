Real Madrid má záujem o kanoniera FC Janov Piateka

Krzysztof Piatek, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Madrid 15. januára (TASR) - Španielsky futbalový klub Real Madrid má záujem o kanoniera FC Janov Krzysztofa Piateka. Podľa miestnych médií by sa mohol prestup skompletizovať už v januárovom okne, hoci Taliani by si radi svojho hráča udržali aspoň do leta.



Dvadsaťtriročný Poliak prišiel do Janova pred touto sezónou za 4,5 milióna eur z Cracovie Krakov. Ihneď sa etabloval v Serii A, s trinástimi gólmi je druhý najlepší strelec ligy, celkovo má na konte 19 zásahov v 21 zápasoch. Podľa britského periodika Daily Mail oficiálna ponuka ešte nepadla, ale Janov si za jeho služby pýta minimálne 50 miliónov eur.

