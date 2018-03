Reus predĺžil zmluvu s Borussiou Dortmundom do júna 2023

Dvadsaťosemročný Reus podpisom novej zmluvy poprel kuloárne informácie, podľa ktorých mal po skončení sezóny odísť do zahraničia.

Berlín 9. marca (TASR) - Stredopoliar Marco Reus a nemecký futbalový klub Borussia Dortmund sa dohodli na predĺžení spolupráce do júna 2023.



"Ďakujem vedeniu Borussie a najmä fanúšikom, ktorí pri mne stáli v ťažkých časoch," povedal Reus, ktorého kariéru limitujú početné zranenia.



"Dortmund je môj domov, BVB je môj klub. Odmalička som sníval o tom, že budem nosiť jeho žlto-čierny dres," dodal podľa agentúry DPA Reus, ktorý si v minuloročnom finále Nemeckého pohára proti Eintrachtu Frankfurt roztrhol väzy v kolene a na trávniky sa vrátil len pred štyrmi týždňami. Za ten čas už trikrát skóroval a dva góly pripravil spoluhráčom.



"S Reusom by bol každý tím silnejší. Je to hráč dôležitých okamihov, jeho prínos pre mužstvo spočíva najmä v strieľaní dôležitých gólov," vychválil Reusa športový riaditeľ vestfálskeho klubu Michael Zorc.