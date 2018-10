C. Ronaldo je pripravený nastúpiť v sobotu proti Udinese

Ronaldo v súčasnosti čelí obvineniu Mayorgovej zo znásilnenia ešte z roku 2009 a aj z tohto dôvodu nenastúpi v drese portugalskej reprezentácie pravdepodobne až do konca tohto kalendárneho roka.

Turín 5. októbra (TASR) - Cristiano Ronaldo je pripravený nastúpiť v sobotňajšom dueli talianskej futbalovej ligy na ihrisku Udinese. V piatok to oznámil kouč Juventusu Turín Massimiliano Allegri.



"Je to delikátna záležitosť, ale Cristiano je silný a na tréningu pôsobí pokojne. Je pripravený hrať," uviedol Allegri na adresu Ronalda, ktorý naposledy vynechal pre trest duel Juventusu v Lige majstrov s Young Boys Bern (3:0).