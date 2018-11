Rooney sa s anglickým dresom oficiálne rozlúči proti Američanom

Tridsaťtriročný útočník je rekordérom v počte reprezentačných gólov za Anglicko. V 119 zápasoch v národnom drese ich strelil 53.

Londýn 4. novembra (TASR) - Anglický futbalista Wayne Rooney sa ešte raz predstaví v najcennejšom drese. Oficiálne sa s reprezentačnou kariérou rozlúči 15. novembra vo Wembley, keď budú Angličania v príprave hostiť reprezentáciu USA.



Podľa britských médií časť finančného výnosu zo zápasu poputuje do Rooneyho charitatívnej nadácie. Tridsaťtriročný útočník je rekordérom v počte reprezentačných gólov za Anglicko. V 119 zápasoch v národnom drese ich strelil 53, uviedla agentúra DPA. Naposledy si najcennejší dres obliekol v novembri 2016, keď Angličania zdolali rivala zo Škótska 3:0.



V júni 2018 odišiel z FC Everton do zámorskej MLS, kde za DC United strelil 12 gólov. Klubu z hlavného mesta pomohol k postupu do play off, tam však DC vypadol v prvom kole s Columbusom Crew v rozstrele z 11 m.