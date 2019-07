Rozhodca Zambrano sa ohradil proti Messiho obvieniam

Prvá kontroverzná situácia v inkriminovanom dueli nastala v 70. minúte, keď chcel Messi v pokutovom území vysunúť Sergia Agüera, no ten spadol cez nohu Daniho Alvesa.

Quito 10. júla (TASR) - Ekvádorský futbalový rozhodca Roddy Zambrano sa ohradil proti obvineniam Lionela Messiho a Argentínčanov z nadŕžania Brazílii v semifinále Copa America. V zápase, ktorý domáci "kanárici" vyhrali 2:0, sa udiali dva sporné momenty v pokutovom území Brazílie.



Zambrano ani v jednom nevyužil systém VAR a neodpískal pokutový kop. Messi neskôr obvinil Juhoamerickú futbalovú konfederáciu (CONMEBOL) z korupcie a zvýhodnenia domácich.



Prvá kontroverzná situácia v inkriminovanom dueli nastala v 70. minúte, keď chcel Messi v pokutovom území vysunúť Sergia Agüera, no ten spadol cez nohu Daniho Alvesa. V druhom prípade zaváňal faulom súboj domáceho Arthura Mela s Nicolasom Otamendim pri rohovom kope Argentíny.



"VAR situáciu videl pol na pol, ale neboli si istí, či mala byť nariadená jedenástka. V pozápasovej správe som uviedol, že mi nedali echo, aby som to preskúmal. Agüerov stret bol skôr útočný faul, videorozhodcovia ho však mali preskúmať aj zo zadnej kamery, nespravili to," povedal pre miestne rádio Super K-800 Zambrano.



Jeho tvrdenia oponujú vyhláseniu videorozhodcu Leodana Gonzaleza, ktorý uviedol, že hlavého arbitra upozornili. Po zápase sa vyrojili v brazílskych médiách správy, že počas duelu nefungovala komunikácia medzi ihriskom a operačnou miestnosťou VAR, tieto informácie Zambrano poprel, hoci priznal, že pred výkopom nastali isté komplikácie. To potvrdila aj CONMEBOL.



Messi po zápase o tretie miesto proti Čile, ktorý nedohral pre červenú kartu, hromžil na všetky strany. Vyhlásil, že celý turnaj zmanipulovali na víťazstvo domácich. Kritike podrobil aj rozhodcov. Zambrano však odmietol akékoľvek neférové zvýhodňovanie Brazílie. "Jeho reči ma prekvapili, ale každý má právo na svoj názor," dodal ekvádorský rozhodca podľa španielskeho periodika Marca.