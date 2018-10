Rusnák nemal nikoho na finálnu prihrávku: Tak som vystrelil

Dvadsaťštyriročný Rusnák sa stal po Mariánovi Zemanovi len druhým Slovákom, ktorý vo vzájomných dueloch dokázal streliť gól výberu Tre kronor.

Bratislava 17. októbra (TASR) - V prvom polčase si dal strelou do tyče gólovú generálku, v závere druhého už exportným spôsobom rozhodol o remíze slovenských futbalistov 1:1 v Štokholme. Krídelník Albert Rusnák nahradil oproti nevydarenému predchádzajúcemu zápasu s ČR (1:2) v zostave Ondreja Dudu a po stretnutí uviedol, že konečný nerozhodný výsledok proti štvrťfinalistovi MS v Rusku bol zaslúžený.



Švédi síce nenastúpili v tom najsilnejšom zložení, keď ich tréner Janne Andersson urobil viacero zmien v zostave, ale aj tak boli na trávniku Friends Areny na domácej strane zvučné mená. "Švédi majú kvalitu, pravidelne hrávajú na šampionátoch a boli aj na MS, kde dosiahli dobrý výsledok. Nebolo to ľahké, aj keď nenastúpili v najsilnejšom zložení. Aj tak sú však výborní. Dostali sme lacný gól, ale hrali sme bez väčších chýb, dosť kombinačne a držali sme loptu. Výsledok 1:1 je priateľský. Hoci mali sme aj na výhru," povedal hráč Realu Salt Lake City. "Prvý polčas bol z našej strany lepší ako druhý. Aj oni si museli cez polčas niečo povedať, lebo najprv sme si našli veľa priestoru medzi líniami, držali sme loptu a nevedeli ako sa s tým vyrovnať. Museli nájsť niečo, ako nás zastaviť. A potom už mali viac loptu, dostali sa aj do šancí. Každý Švéd bol vysoký, robili nám problémy najmä ich centre," dodal.



Dvadsaťštyriročný Rusnák sa stal po Mariánovi Zemanovi len druhým Slovákom, ktorý vo vzájomných dueloch dokázal streliť gól výberu Tre kronor. "Bola tam ľahká strata lopty z ich strany v ich strede a Jano Greguš mi to posunul. Viedol som loptu, mal som hlavu vysoko, hľadal som niekoho, ale nevidel som tam finálnu prihrávku a pokiaľ na mňa nikto nevystúpil, som sa rozhodol, že vystrelím. Som rád, že to tam po dlhšom čase padlo," opísal krásny okamih hráč, ktorý zdôraznil, že po odchode trénera Jána Kozáka sa reprezentanti sústredili iba na hru. "Žiadna zmena nenastala, čo sa týka prípravy na zápas. Sme dosť skúsení hráči, aby sme na dve-tri hodiny zabudli na všetko, čo sa deje okolo nás. Sme profesionáli a vieme sa sústrediť na zápas. Je to medzištátny zápas. Hrali sme koncentrovane a dosiahli dobrý výsledok."



V najcennejšom drese debutoval útočník Samuel Mráz z FC Empoli. V druhom polčase v 71. minúte vystriedal Adama Nemca. "Bol to obrovský deň pre mňa. Debut v národnom drese prvého mužstva, užil som si to. Škoda toho výsledku, na konci tej Miňovej hlavičky, bolo by to ešte krajšie," hodnotil 21-ročný bývalý Žilinčan a pokračoval: "Švédi začali opatrne v blokoch, snažili sa využívať naše chyby a ísť do protiútokov. Mali obrovskú kvalitu na lopte, čo potvrdili v niektorých situáciách. Museli sme si dávať pozor. Záver už patril nám."



O tom, že vo Švédsku nastúpi, sa s trénerom rozprával už pred stretnutím: "S trénerom sme sa o tom rozprávali pred zápasom, pripravoval ma na túto situáciu. Povedal mi, že začnem až za Adamom, aby mi to on trochu roztrhal u obrancov. Povedal mi, aby som sa snažil o zakončenie, škoda, že mi tam zblokovali tú jednu strelu. Škoda, že sa nevyskytlo ešte niečo viac. Nervózny som nebol, snažil som sa do toho ísť v kľude. Hlavne som sa snažil uhrať prvé lopty v pokoji. Dres nám zostáva, to je pre mňa najcennejší suvenír."



Hrdinom zápasu sa mohol stať obranca Milan Škriniar z Interu Miláno. Bol síce aj pri jednej chybe, z ktorej mohli domáci streliť gól na 2:0, ale v závere mal na hlave víťazstvo. Jeho pokus "zázračne" vyškriabal striedajúci brankár Kristoffer Nordfeldt. "Zaslúžená remíza, mohli sme vyhrať aj prehrať. Najmä v prvom polčase sme dostatočne držali loptu, vypracovali sme si šance, Rusnák nastrelil žrď, odohrali sme dobrý polčas. V druhej časti hry sme boli viac roztiahnutí, nechávali sme Švédom priestor na protiútoky a z toho pramenili ich šance. Na konci sme ich však mohli zarezať, práve ja som mal na hlave gól. Mrzí ma to. Myslím si, že som situáciu riešil dobre, dával som loptu do protipohybu brankára, možno keby mierila vyššie, tešili by sme sa z gólu. Loptu som trafil do zeme, do protipohybu, gólman vytiahol výborný zákrok. Škoda. Výsledok 2:1 v náš prospech by bol krajší," uviedol.