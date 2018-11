MÁ FORMU AKO HROM: Rusnák strelil v MLS 11. gól v sezóne

Jeho tím Real Salt Lake remizoval na domácej pôde so Sportingom Kansas City 1:1, keď slovenský reprezentant otvoril v 51. minúte skóre duelu.

New York 5. novembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Albert Rusnák sa v noci na pondelok strelecky presadil v úvodnom štvrťfinálovom súboji play off zámorskej Major League Soccer (MLS). Jeho tím Real Salt Lake remizoval na domácej pôde so Sportingom Kansas City 1:1, keď Rusnák otvoril v 51. minúte skóre duelu, hostia odpovedali o deväť minút neskôr.



Pre Rusnáka to bol už jedenásty presný zásah v tejto sezóne. Odveta je na programe 11. novembra o 21.00 SEČ v Kansase.