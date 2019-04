VIDEO: Salah oslavoval výstavný gól ako jogín, Klopp nadšený z výkonu

Futbalisti Liverpoolu sa vďaka výhre 2:0 nad londýnskou Chelsea udržali na čele tabuľky Premier League o dva body pred Manchester City, ktorý má však zápas k dobru.

Liverpool 15. apríla (TASR) - Boj o anglický ligový titul zostáva po víkende naďalej otvorený. Futbalisti FC Liverpool zdolali v nedeľnom šlágri 34. kola londýnsku Chelsea 2:0 a udržali sa na čele tabuľky Premier League o dva body pred Manchester City, ktorý má však zápas k dobru.



Liverpool zlomil odpor "Blues" na Anfielde až v druhom polčase. Najprv v 51. minúte skóroval hlavičkou Sadio Mane, o dve minúty neskôr výstavnou strelou zdvojnásobil vedenie domácich Mohamed Salah. Egyptský útočník získal Cenu Ferenca Puskása za najkrajší gól sezóny 2017/18 a možno sa stane jej držiteľom aj v tomto ročníku. Na jeho strelu spoza šestnástky nemal Kepa Arrizabalaga nárok. Pri gólovej oslave "vystrúhal" 26-ročný útočník zaujímavú jogistickú pózu. "Som jogín," priznal Salah po zápase. "Cvičím jogu a pri oslave gólu mi prišla práve na um. Nerozmýšľal som nad tým, bol to iba chvíľkový pocit. Zvyčajne z takejto pozície pri strele zaobaľujem loptu, tentoraz som sa ale rozhodol použiť všetku svoju silu. Mal som šťastie, že z toho padol taký gól."







Podľa trénera "The Reds" Jürgena Kloppa to bol gól svetovej triedy. "Vzhľadom na kontrolu lopty, prvý dotyk, prienik do stredu, pohyb, ktorý mu trochu otvoril priestor, a na konci - fantastický gól. Mal som naň ideálny výhľad. 'Mo' to trafil úžasne. Wow, brilantné," tešil sa nemecký kouč, ktorý pochválil za predvedenú hru aj celé mužstvo. "Som taký pyšný na svoj tím, ktorý podal fantastický výkon. Som vďačný, že môžem byť súčasťou celého tohto diania. Niekedy som z toho ohromený."



Chelsea si za stavu 0:2 vypracovala niekoľko streleckých príležitostí, ktoré ale nevyužila. Eden Hazard trafil žrď a nepremenil ani veľkú šancu, keď sa ocitol v tesnej blízkosti pred brankárom Alissonom Beckerom. Mužstvo trénera Maurizia Sarriho tak zostalo v tabuľke na štvrtej priečke s jednobodovým odstupom za tretím Tottenhamom a s dvojbodovým náskokom pred piatym Manchestrom United, obaja konkurenti však majú zápas k dobru. Taliansky kouč mal po stretnutí ťažké srdce na arbitrov. "Prvému gólu predchádzal faul na nášho hráča. Myslím si, že čo sa týka úrovne futbalu je Premier League najlepšia na svete, no to sa určite nedá povedať o rozhodcoch. Päťdesiat minút sme hrali otvorenú partiu. Nebude to ľahké, no musíme o prvú štvorku bojovať až do konca."



V boji o titul nezaváhal ani Manchester City a zvíťazil na ihrisku Crystal Palace 3:1. Dva góly hostí strelil Raheem Sterling, tretí pridal Gabriel Jesus, za domácich skorigoval Luka Milivojevič. Úradujúci majster síce zaostáva za Liverpoolom o dva body, ale vďaka zápasu k dobru môže kontrolovať boj o trofej. "Situáciu v Premier League máme vo vlastných rukách a chceme vyhrať všetky zostávajúce zápasy," rezolútne vyhlásil tréner City Pep Guardiola. Jeho tím narazí ešte doma na Tottenham, potom ho čaká derby na Old Trafforde s United a duely v Burnley, doma s Leicesterom a v Brightone.



"The Reds" čakajú do konca sezóny ešte súboje s Cardiffom, Huddersfieldom, Newcastlom a Wolverhamptonom. "Očakávame, že City zvíťazí vo všetkých zostávajúcich stretnutiach, takže my potrebujeme získať čo najviac bodov. Ak sa staneme majstrami, bude to skvelé, ak nie, stále môžeme o sebe povedať, že máme skutočne dobrý futbalový tím," dodal Klopp.