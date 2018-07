Salah sa dohodol s FC Liverpool na novom 5-ročnom kontrakte

Dvadsaťšesťročný útočník bol členom reprezentačného výberu Egypta na MS 2018 v Rusku.

Liverpool 2. júla (TASR) - Egyptský futbalista Mohamed Salah podpísal s anglickým klubom FC Liverpool nový päťročný kontrakt. S 32 gólmi najlepší strelec uplynulej sezóny Premier League je súčasťou kádra "The Reds" od júna 2017.



"Liverpool verí v neho a on verí v Liverpool. Pre Mohameda je to odmena za všetko, čo urobil pre klub v predchádzajúcej sezóne a veríme, že bude v našom klube ďalej rásť a zlepšovať sa. Chceme, aby talenty z celého sveta našli svoj domov na Anfielde a naplnili tu svoje sny," citoval portál bbc.co.uk trénera LFC Jürgena Kloppa.



Dvadsaťšesťročný útočník bol členom reprezentačného výberu Egypta na MS 2018 v Rusku. "Faraóni" však prehrali všetky tri zápasy v A-skupine, keď nestačili postupne na Uruguaj, Rusko a Saudskú Arábiu. Afričania strelili na šampionáte iba dva góly, oba zaznamenal práve Salah.