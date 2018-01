Sanchez by mohol debutovať za MUFC v piatkovom FA Cupe

Dvadsaťdeväťročný ofenzívny hráč prišiel do Manchestru United v pondelok z Arsenalu Londýn výmenou za arménskeho stredopoliara Henrika Mchitarjana.

Londýn 25. januára (TASR) - Čilský futbalista Alexis Sanchez môže v piatok nastúpiť na prvý zápas v drese Manchestru United. "Červení diabli" sa v 4. kole FA Cup-u stretnú so štvrtoligovým Yeovilom Town.



"Všetci vedia, aký je to hráč a čo urobil pre Arsenal. Máme jedného z najlepších útočníkov na svete a je pre nás veľmi dôležitý, pretože chceme mať tých najlepších hráčov," vyhlásil tréner Manchestru Jose Mourinho na predzápasovej tlačovej konferencii a dodal: "Alexis môže hrať na oboch krajoch, na hrote, aj za útočníkom. Videl som ho hrať výborne vo viacerých systémoch a na viacerých pozíciách, a preto je pre nás taký dôležitý." Informovala agentúra DPA.



