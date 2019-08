Sancho gólom a asistenciou zariadil triumf Dortmundu v Superpohári

Dvadsaťročný anglický útočník sa v dueli predviedol dokonalou prácou s loptou, čo ukázal najmä v úvode druhého dejstva.

Dortmund 4. augusta (TASR) - Jadon Sancho sa gólom a asistenciou blysol pri domácej výhre futbalistov Borussie Dortmund nad Bayernom Mníchov (2:0) v sobotňajšom zápase o nemecký Superpohár.



Dvadsaťročný anglický útočník sa v dueli predviedol dokonalou prácou s loptou, čo ukázal najmä v úvode druhého dejstva. Pred gólovou prihrávkou Pacovi Alcacerovi sa po pravom kraji dostal cez Jeromea Boatenga, ktorému sa neúspešne snažili pomôcť aj David Alaba a Thiago Alcantara. Sancho na seba v tiesni naviazal aj Corentina Tolissa, cez ktorého nabil Alcacerovi na úvodný presný zásah. Druhý gól pridal Sancho o 20 minút neskôr, keď opäť prienikom po pravej strane prestrelil brankára Manuela Neuera.



"Dortmundu sme dnes darovali výhru našimi chybami. Všetky sme urobili sami a zbytočne," uviedol po zápase Neuer. Nadšenie neskrýval kouč domácich Lucien Favre. Dortmundu sa podarilo prvýkrát od roku 2017 vyhrať súťažnú trofej. "Veľmi sme dnes chceli zvíťaziť, bol to však naozaj ťažký zápas. Bayern bol ako vždy veľmi silný na lopte. My sme však hrali kompaktne v obrane a vyšli nám protiútoky," uviedol Favre. Borussia sa zo zdravotných dôvodov musela zaobísť bez brankára Romana Bürkiho, Matsa Hummelsa, ktorý sa do Dortmundu vrátil po pôsobení v Bayerne, ako aj Juliana Brandta a Thorgena Hazarda. Mníchovčanom pre zranenia chýbali Serge Gnabry, Javi Martinez a Lucas Hernandez.



Úradujúci šampióni Bundesligy z Mníchova štartujú cestu za obhajobou v piatok 16. augusta domácim zápasom s Herthou Berlín. Dortmund o deň neskôr privíta Augsburg. Informovala agentúra AFP.