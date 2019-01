Tréner Chelsea Londýn Sarri očakáva od Edena Hazarda viac

Šesťdesiatročný Talian sa na hráčovu adresu vyjadril štyri dni po tom, ako spochybnil prístup svojich zverencov v ligovom zápase proti Arsenalu (0:2).

Londýn 23. januára (TASR) - Tréner futbalového klubu Chelsea Londýn Maurizio Sarri vyzval Edena Hazarda, aby začal pracovať na naplnení svojho potenciálu.



Šesťdesiatročný Talian sa na hráčovu adresu vyjadril štyri dni po tom, ako spochybnil prístup svojich zverencov v ligovom zápase proti Arsenalu (0:2). Sarrimu prekáža najmä prílišný individualizmus, ktorý Hazardovi bráni v ďalšom rozvoji. "Musí sa do toho viac vložiť, pretože jeho výkony zaostávajú za potenciálom, ktorý v ňom drieme. Je to nepochybne skvelý hráč, no v tomto momente nie je líder," povedal Sarri.



Belgičanova budúcnosť na Stamford Bridge je stále neistá a podľa trénerovych slov ani sám hráč nevie, kam povedú jeho kroky. Hazard je v médiach neustále spájaný s možným prestupom do Realu Madrid.