Ružomberok zvíťazil na Žilinou. Šancu na remízu premárnil Balaj

MFK Ružomberok – MŠK Žilina 2:1 (1:1)



Góly: 17. Pikk, 70. Daniel - 13. Králik. ŽK: J. Maslo, P. Maslo - Chvátal, rozhodoval: Vlk, 2200 divákov



zostavy a striedania:



Ružomberok: Macík – P. Maslo, J. Maslo, Jonec – Qose, B. Ľupták (78. Kostadinov) – Daniel, Gál-Andrezly, Pikk – Gerec (88. Kunca), Gešnábel (73. Haskič)



Žilina: Volešák – Chvátal, Kaša, Králik, Holúbek – Pečovský – Káčer, Škvarka (62. Mráz), Diaz - Balaj, Jánošík



Norbert Hrnčár, tréner Ružomberka: "Hralo sa v dobrom tempe, boli to aj zaujímavé futbalové šachy. Futbal sa mohol páčiť divákom, je to prvý polčas a všetko je otvorené. Šance sú pre obe mužstvá. My chceme postúpiť, Žilina chce postúpiť a rozhodne sa o dva týždne."



Adrián Guľa, tréner Žiliny: "Bol to dobrý zápas s vysokým nasadením, aj terén predurčoval jednoduchší spôsob hry s menším rizikom na vlastnej polovici. Pre nás je podstatné, že sme strelili gól, ale je škoda, že sme aj dva inkasovali. Ružomberok má svoju silu. Je to pohár, v jeho matematike musíme hrať doma na víťazstvo. Sme pritlačení k múru, niet inej cesty, len zvíťaziť v odvetnom zápase. Pre obe mužstvá je finále veľká motivácia."

Ružomberok 3. apríla (TASR) - Pod Čebraťom sa od začiatku odvíjal živý futbalový film. Prvá šanca zápasu, ako aj otvárací gól prišli v 13. minúte, keď po faule J. Masla na Káčera mali hostia k dispozícii priamy kop. Holúbek položil loptu na hlavu Králikovi a Macík bol bezmocný – 0:1. O štyri minúty prišla domáca odpoveď - Pikk pravým priehlavkom zvnútra šestnástky ideálne trafil ľavý dolný kút žilinskej bránky - 1:1. Vzápätí zo sľubnej streleckej parkety tesne spoza pokutového územia Gál-Andrezly namieril nad. V 29. minúte si Qose pripravil palebnú pozíciu a jeho delovka zadunela na žilinskom brvne. V 38. minúte Qoseho parádny projektil opäť skončil len na brvne, akurát teraz zakončoval pravačkou, kým pri prvej príležitosti napriahol pravou nohou. Brvno bránky hostí olízal aj Danielov predĺžený center v 41. minúte. Žilina v prvom polčase len raz vážnejšie ohrozila bránku Liptákov a bol z toho gól. Agilnejší domáci si v úvodnom dejstve vypracovali viaceré sľubné príležitosti, no takisto sieť napli len raz.V druhej polovici bolo o niečo menej vzruchu pred bránkami ako do prestávky. V 52. minúte Gerec nacentroval pred bránku hostí a Gešnábel v gólovej pozícii zblízka netrafil medzi žrde. V 68. minúte tesne vedľa ľavej žrde Ružomberka preletela Balajova hlavička. V 70. minúte si za obranu Žilinčanov zbehol Daniel a pomedzi nohy Volešáka dostal svoj tím do vedenia 2:1. V 87. minúte sa domácim divákom zatajil dych, keď Balaj z bezprostrednej blízkosti až neuveriteľne netrafil ružomberskú bránku.