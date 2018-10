Slovenský pohár: Senica dala Dunajskej Strede debakel

Do štvrťfinále sa prebojovali Michalovce, FC Nitra i FK Poprad.

Bratislava 23. októbra (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina postúpili do piateho kola Slovenského pohára - Slovnaft Cupu, keď v utorok zvíťazili na ihrisku 1. FC Tatran Prešov 2:1.



Do štvrťfinále sa prebojovali Michalovce, FC Nitra i FK Poprad. Zemplínčania zdolali ŠK Odeva Lipany 4:2, "Corgoni" i Podtatranci vyradili Tatran Liptovský Mikuláš respektíve ŠTK 1914 Šamorín až po jedenástkovom rozstrele.



V súboji posledného s druhým fortunaligistom prekvapujúco jasne uspela domáca Senica, ktorá nedelila Dunajskej Strede debakel 5:1 a postúpila do štvrťfinále.





4. kolo

1. FC Tatran Prešov - MŠK Žilina 1:2 (1:1)



ČK: 90.+ Bartek (Prešov)



/do 5. kola postúpila Žilina/



5. kolo



FC ŠTK 1914 Šamorín - FK Poprad 1:1 (0:0), na pokutové kopy 7:8



ČK: 36. Hric (Poprad)



/do 6. kola postúpil Poprad/





FC Nitra - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:2 (1:1), na pokutové kopy 3:1



/do 6. kola postúpila Nitra/





MFK Zemplín Michalovce - ŠK Odeva Lipany 4:2 (2:1)



/do 6. kola postúpili Michalovce/





FK Senica - FK DAC 1904 Dunajská Streda 5:1 (1:1)



/do 6. kola postúpila Senica/