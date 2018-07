Švajčiar Shaqiri sa stal novou posilou FC Liverpool

Liverpool zaplatil výkupnú klauzulu 13 miliónov libier, ktorú mal účastník MS 2018 v zmluve so Stoke.

Liverpool 14. júla (TASR) - Švajčiarsky futbalový reprezentant Xherdan Shaqiri absolvoval lekársku prehliadku a spečatil svoj prestup zo Stoke City do FC Liverpool. Účastník najvyššej anglickej súťaže zaplatil výkupnú klauzulu 13 miliónov libier, ktorú mal účastník MS 2018 v zmluve so Stoke.



Dvadsaťšesťročný krídelník pôsobí v Premier League od roku 2015, v 84 stretnutiach strelil pätnásť gólov. Jeho doterajší zamestnávateľ zostúpil v uplynulej sezóne do druhej ligy.



Liverpoolsky tréner Jürgen Kopp hľadal ďalšieho hráča do ofenzívy a Shaqiriho pozná z Nemecka. Švajčiar hral v rokoch 2012 až 2015 za Bayern Mníchov a bol člen kádra, ktorý zdolal Borussiu Dortmund pod trénerským vedením Kloppa vo finále Ligy majstrov 2013.



Shaqiri podpísal s "The Reds" bližšie nešpecifikovaný dlhodobý kontrakt. "Som šťastný, že som tu. Liverpool je veľký klub s bohatou históriou, výbornými hráčmi a fantastickým trénerom. Už v minulosti som mal záujem prísť do Liverpoolu, ale vtedy sa transfer nezrealizoval. Som rád, že sa to teraz podarilo," vyhlásil Shaqiri po podpise zmluvy.