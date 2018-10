Škriniar sa údajne ocitol v hľadáčiku Bayernu Mníchov

O obrancu sa v lete údajne zaujímal tiež tréner Manchestru United Jose Mourinho.

Mníchov 11. októbra (TASR) - Po španielskom futbalovom klube FC Barcelona údajne prejavil záujem o služby slovenského reprezentačného obrancu Milana Škriniara aj nemecký Bayern Mníchov.



"Museli by siahnuť hlboko do vrecka, aby získali Škriniara. Podľa informácií talianskych médií žiada Inter Miláno za Slováka 80 miliónov eur. Je iba ťažko predstaviteľné, že Bayern toľko zaplatí za jediného obrancu," napísal internetový portál tribuna.com. Úradujúci nemecký majster plánuje omladenie kádra.



Na mediálne špekulácie zareagoval aj 23-ročný hráč. "Vôbec o tom nepremýšľam. Práve som to čítal. Už v lete tu boli špekulácie a nič sa napokon nestalo a neverím, že by sa niečo stalo teraz," citoval Škriniara portál football-italia.net.



O obrancu sa v lete údajne zaujímal tiež tréner Manchestru United Jose Mourinho. Slovenský stopér na San Siro prišiel v roku 2017 zo Sampdorie Janov za 24 miliónov eur. Jeho zmluva vyprší v roku 2022.