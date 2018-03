Škrtel chce v istanbulskom derby ponúknuť fanúšikom skvelý zážitok

Podľa slovenského obrancu vnímajú niektorí hráči derby ako finále.

Istanbul 16. marca (TASR) - V sobotu čaká slovenského stopéra Martina Škrtela derby istanbulských futbalových rivalov Fenerbahce a Galatasaray. Podľa zadáka "Feneru" mávajú tieto zápasy vždy špeciálny náboj.



"Absolvoval som ich niekoľko. Budeme hrať najväčšie turecké derby. Devätnásťročná domáca séria bez prehry v nás nevyvoláva žiadny stres. Práve naopak, predĺžime ju. Pevne v to veríme. Sme v napätí a čakáme na výkop," cituje slová 33-ročného hráča, ktorý prišiel do Fenerbahce v júli 2016 z Liverpoolu, internetový portál gazetefutbol.de.



"Na ihrisku bude jedenásť hráčov. Ak bude fungovať chémia, uspejeme. Je dobré vedieť, že štadión bude plný. Každý rád hrá pred plnými tribúnami. Dúfame, že fanúšikom ponúkneme skvelý herný zážitok po ktorom budú môcť odísť domov spokojní," pokračoval pred stretnutím s lídrom tabuľky. Podľa Škrtela vnímajú niektorí derby ako finále: "Áno, je to derby, dôležitý zápas. Ale tri body, ktoré môžeme získať, majú väčšiu cenu. Po zápase nebudeme majstri. Budeme bojovať až do posledného kola."



Na súboj tímov z ázijskej a európskej časti mesta spomína aj aktuálny stredopoliar Slavie Praha a bývalý hráč Fenerbahce Miroslav Stoch. "Divočina je to správne slovo. Týmto zápasom žije celé Turecko a je najsledovanejší zo všetkých. Na ihrisku sa ale bojuje fér. Tribúny burácajú, na trávniku si nikto nič nedaruje a niekedy sú súboje poriadne ostré, ale hráči sa navzájom rešpektujú. V Turecku je normálne, že ľudia hádžu na trávnik rôzne predmety a v derby je to snáď ešte bežnejšie," cituje slová Stocha, ktorého v sobotu tiež čaká derby na ihrisku Sparty Praha, internetový portál deník.cz.